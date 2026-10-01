Sociedad

Termina la Huelga en Nacional Monte de Piedad tras Casi Un Año

Se realizaron más de 70 reuniones de trabajo para acercar a las partes, informó la STPS

Los trabajadores de Nacional Monte de Piedad llegaron a un acuerdoFoto: Cuartoscuro
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