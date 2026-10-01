Termina la Huelga en Nacional Monte de Piedad tras Casi Un Año

Este miércoles terminó la huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La huelga llegó a su fin tras más de 70 reuniones de trabajo para acercar a las partes en busca de una solución.

Faltando un día para que se cumpliera un año del estallamiento de la huelga, ambas partes firmaron en la sede de la STPS la voluntad de cumplir lo consignado en un dictamen que pone fin a la huelga. Hasta ahora se desconocen los detalles del acuerdo firmado entre la institución de asistencia privada y el Sindicato Monte de Piedad.

Dicho dictamen se fundamenta en el contenido de las reuniones sostenidas a lo largo de este proceso, así como en los acuerdos y las posiciones manifestadas durante las mismas.

"Este acuerdo demuestra algo fundamental: el diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales son el camino para resolver los conflictos", señaló la STPS en una breve tarjeta informativa.

La huelga en Nacional Monte de Piedad empezó el 1 de octubre de 2025, cuando los trabajadores sindicalizados la estallaron en más de 300 sucursales, acusando incumplimientos al contrato colectivo de 2024. Desde el primer día, miles de usuarios quedaron sin poder recuperar sus prendas.

Durante los primeros meses, el conflicto no avanzó. A finales de diciembre de 2025 se cumplieron 84 días de paro, con reuniones entre el sindicato y la administración que no lograban un acuerdo, y en noviembre los trabajadores votaron por mantener el paro.

En 2026, el conflicto se volvió también jurídico y de ofertas. Un juez federal determinó que la huelga era "inexistente" por no cumplirse ciertos procedimientos, aunque el paro siguió.

Pero no fue sino hasta mayo, cuando Monte de Piedad aceptó una propuesta de la STPS que planteaba una votación directa de los trabajadores para definir el rumbo de la huelga.

La votación tardó en concretarse y en julio el sindicato hablaba de avances importantes en las mesas de diálogo, con posible reapertura a finales de julio o principios de agosto, algo que no ocurrió.

Finalmente, este miércoles 30 de septiembre la huelga llegó a su fin, un día antes de cumplir un año.

AMP