Tractocamión se Incendia Sobre la Carretera El Paso del Toro-Santa Fe en Veracruz

Personal de la Guardia Nacional (GN) arribó a las inmediaciones del tramo carretero entre El Paso del Toro y Santa Fe para llevar a cabo las labores de abanderamiento correspondientes debido a un percance registrado en dicho lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa cargada con líquidos de grado alimenticio se incendió cuando se localizaba a la altura de Villarín. El siniestro se registró en la cabina de la unidad, dejándola en cenizas.

A pesar de que esta parte de la unidad fue consumida por las llamas, los tanques que transportaba no fueron alcanzados por el fuego y el líquido en su interior, al no ser inflamable, no generó ninguna reacción perjudicial.

El operador de la unidad pesada no presentó lesiones debido a que, según lo que narró, se bajó a comprar una refacción cuando la unidad comenzó a incendiarse; sin embargo, fue atendido por paramédicos, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Elementos del cuerpo de bomberos arribaron al sitio para mitigar este incendio. Derivado de este siniestro, en el entronque de la carretera Veracruz-Xalapa a la altura de Santa Fe, con dirección hacia la autopista Veracruz-Cardel, se registró tráfico vehicular.