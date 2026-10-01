Accidentes

Tractocamión se Incendia Sobre la Carretera El Paso del Toro-Santa Fe en Veracruz

La cabina de una unidad pesada de carga quedó reducida a cenizas debido a que comenzó a salir fuego del interior. Bomberos arribaron al sitio y sofocaron las llamas

Tractocamión se Incendia Sobre la Carretera El Paso del Toro-Santa Fe en VeracruzEl conductor bajó a comprar una refacción cuando la unidad comenzó a incendiarse. Foto: Protección Civil Municipal Veracruz

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Un tractocamión se incendia en Veracruz, pero el operador sale ileso. Bomberos y Guardia Nacional arribaron al sitio.

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