Estilo de vida

¿Dónde se le Dice Cóctel de Elote al Esquite? Así se Conoce este Antojito en Todo México

El maíz es la base de la alimentación en México y contempla distintos métodos de preparación: desde platillos y antojitos hasta complementos

Vaso con esquites. Cómo se le dice en México a este antojito mexicano.Los esquites son uno de los antojitos favoritos de los mexicanos, aunque según la región cambian de nombre y método de preparación. Foto: Cuartoscuro.

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