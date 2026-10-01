¿Dónde se le Dice Cóctel de Elote al Esquite? Así se Conoce este Antojito en Todo México

Con mayonesa, tuétano, patitas de pollo, carne o chile, la preparación de uno de los antojitos mexicanos más famosos del país depende de dónde lo consumas y lo mismo ocurre con su nombre. Para que la próxima vez sepas cómo pedirlo al vendedor, en N+ te compartimos cómo se le dice a los esquites en cada región de México.

El ingrediente base de los esquites es el maíz, alimento clave en la dieta de los mexicanos con el que se elaboran distintos platillos y complementos para la comida, tales como las tortillas.

Su aceptación es tal, que el pasado 29 de septiembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural organizó la "elotiza" en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX) para celebrar el Día Nacional del Maíz, e incluso regaló elotes y esquites gratis a los visitantes al evento.

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¿Esquite o Cóctel de Elote? Cómo se le dice en México a este antojito

Uno de los nombres más utilizados para denominar este antojito mexicano es "esquite", palabra que tiene raíces en el náhuatl "zquitil", de "icehqui", que significa tostar en comal, es decir maíz tostado.

Este nombre se le da en estados como Nayarit, Colima, Querétaro, la zona centro del país -CDMX y Estado de México- así como en el sur de la República Mexicana.

Pero no es el único nombre que se le da a este antojito elaborado con granos tiernos de maíz que puede hervirse o asarse.

A continuación te compartimos un mapa que explica de forma gráfica cómo llamarle a los esquites según la región donde te encuentres, por ejemplo, en Baja California, Baja California Sur y Sonora se le conoce como Cóctel de Elote.

Mientras que en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato se conoce como elote en vaso. Y en Michoacán como Vasolote.

En tanto que en Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero además de conocerlo como "esquite", también se le denomina Trolelote.

Aguascalientes y Veracruz tienen palabras particulares para nombrarlo, mientras en la primera entidad se le conoce como Chasca, en la zona costera se le llama Elote Feliz.

En Durango prefieren no complicarse y lo conocen como Elote Desgranado.

¿Desde cuándo se preparan esquites en México?

Su consumo se remonta a las culturas prehispánicas, cuando el chile y el epazote se utilizaban para darle sabor a este antojito mexicano.

Tras la conquista se agregó limón a la receta, aunque en ese periodo también se incorporó el queso. Fue hasta después del siglo XVII, época en la que se inventó la mayonesa, que la preparación llegó a lo que conocemos actualmente.

En los últimos años la receta de los esquites ha ido cambiando a nuevas versiones que incluyen tortillas, suadero, tuétano, distintas salsas e incluso chocolate. Todo depende de dónde lo consumas.