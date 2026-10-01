Christa Gail Pike Sobrevive a Dos Dosis Letales y Suspenden su Ejecución en Tennessee

Christa Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en 200 años, sobrevivió este miércoles a las dos primeras dosis de la inyección letal que le fueron administradas durante su ejecución, según informó uno de sus abogados, mientras su equipo legal trataba de detener el procedimiento mediante una moción de emergencia.

Luego de ambos intentos, un tribunal suspendió la ejecución de la mujer que fue condenada a muerte cuando tenía 18 años, debido a que una corte de apelaciones decidió revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación sufridas durante la infancia fueron plenamente consideradas al dictarse su sentencia.

La ejecución de Christa Gail Pike, que ahora tiene 50 años, fue suspendida aproximadamente una hora antes de que estuviera programada.

Pike y su novio fueron declarados culpables del apuñalamiento y la golpiza propinada a Colleen Slemmer, de 19 años, la compañera de clase de ambos en un centro de capacitación laboral en Knoxville, en 1995.

La Corte Federal de Apelaciones del 6.º Circuito suspendió la ejecución por votación de 2-1 después de que quienes fueron testigos de la ejecución y otras personas se reunieron en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

El caso atrajo una amplia atención en el momento del homicidio, en parte porque un pentagrama grabado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del crimen avivaron temores sobre la adoración a Satanás durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990.

Después de que se concedió la suspensión, el fiscal general de Tennessee apeló de inmediato la suspensión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Los testigos y los medios permanecieron en la prisión por si el máximo tribunal permite proceder con la ejecución.

AMP