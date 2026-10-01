Internacional

Christa Gail Pike Sobrevive a Dos Dosis Letales y Suspenden su Ejecución en Tennessee

Es la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en 200 años; fue hallada culpable por el homicidio de Colleen Slemmer en 1995

Christa Gail Pike, de entonces 36 años, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004. Foto: Reuters | ArchivoChrista Gail Pike, de entonces 36 años, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+