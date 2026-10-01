Deportes

Cruz Azul vs América: Así Llegan a una Nueva Edición del Clásico Joven

La revancha entre la Máquina Celeste y las Águilas se jugará más pronto de lo que se esperaba. Checa aquí los detalles

El americanista Isaías Violante y el cementero Omar Campos durante una jugada del Clásico Joven en la Jornada 8 de la Liga MX 2026.El americanista Isaías Violante y el cementero Omar Campos durante una jugada del Clásico Joven en la Jornada 8 de la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro

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