Cruz Azul vs América: Así Llegan a una Nueva Edición del Clásico Joven

Apenas hace unas semanas cementerios y azulcremas protagonizaron un partido electrizante en la Liga MX: hubo buen futbol, emociones al por mayor, lluvia de goles y un final de infarto que se selló con un 4-3 a favor de La Máquina. Pero la hora de la revancha ha llegado, porque en menos de lo que canta un gallo habrá Clásico Joven. Estos son los detalles.

Mientras la Selección Mexicana disputa varios partidos en la Fecha FIFA de septiembre y octubre, los clubes aprovecharon la pausa del torneo local para encarar duelos amistosos y mantenerse en forma.

Así que La Máquina y las Águilas llevarán su rivalidad más allá de las fronteras: jugarán una edición más del Clásico Joven en territorio estadounidense, concretamente en California.

“¡San Diego, mañana nos veremos una vez más! Les compartimos nuestra lista de convocados para el enfrentamiento”, publicó el club América para invitar a sus aficionados.

Mientras que el Cruz Azul también hizo alusión al “Clásico Joven. ¡Nos vemos mañana, San Diego!” para invitar al duelo en el Snapdragon Stadium.

El partido Cruz Azul vs América se llevará a cabo este jueves 1 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en San Diego, California. Si quieres seguir las acciones en vivo, puedes hacerlo a través de la señal de TUDN o bien en la plataforma de streaming ViX.

Hay que recordar que el pasado 12 de septiembre en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 la Máquina fue local ante el conjunto azulcrema en el Estadio Banorte. Ambas escuadras ofrecieron un partidazo que es considerado el mejor de lo que va de la temporada.

Cruz Azul le pasó por encima al América en la primera parte y se fue a la pausa del medio tiempo con ventaja de 3-0. Además se dio el lujo de fallar una pena máxima, porque el delantero Nico Ibáñez cobró de pésima manera y el portero Rodolfo Cota logró atajar la pelota.

Con pundonor, el América reaccionó en la parte complementaria. Acortó distancias con el 3-1 a los 52 minutos, pero los celestes respondieron con el 4-1 al 72’. Pero faltaba lo mejor: los azulcremas marcaron dos tantos en un minuto, así que al minuto 90 estaban 4-3. El resto fue un final cardiaco con las Águilas lanzadas al ataque, pero los cementeros lograron aguantar la ventaja y se quedaron con la victoria.

Debido a la derrota ante La Máquina, el club americanista dejó escapar el liderato del torneo. Pero más allá de eso, fue un revés que caló hondo en el ánimo de la afición que se ilusionó con una remontada en los minutos finales.

Una semana después el América tuvo la oportunidad de redimirse ante las Chivas, en su segundo Clásico de la campaña. Lamentablemente no pudo pasar del empate. Otra vez tuvo un pésimo primer tiempo, en el que estaba abajo 2-0. Y logró reponerse para igualar 2-2 en la segunda mitad. Sin embargo, fue otro duelo que dejó un sabor agridulce.

Sin embargo, las Águilas tendrán oportunidad de reconciliarse con sus aficionados este jueves 1 de octubre, cuando vuelvan a enfrentarse al Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven. Si bien será un duelo de carácter amistoso, los seguidores de ambas escuadras saben que no se puede perder con el odiado rival ni en un juego de canicas.

Por lo que respecta a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, el América volvió a la senda del triunfo con una goleada de 4-2 ante el Necaxa. Mientras que Cruz Azul igualó 3-3 con el Toluca en otro partidazo.

América está en segundo lugar de la tabla general con 20 unidades y persigue de cerca al Toluca (también 20 puntos). La Máquina descendió al quinto escalón con una cosecha de 16 unidades.

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Con información de N+

RGC