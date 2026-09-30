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Gilberto Mora Está en Duda para el Partido México vs. Estados Unidos Tras Lesión

El mediocampista de Xolos se resintió de una lesión en el tobillo y fue llevado a estudios para conocer su gravedad

Gilberto MoraGilberto Mora en duda para el amistoso entre Estados Unidos y México. Foto: X @miseleccionmx

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Gilberto Mora podría perderse el México vs. EUA tras resentirse de una lesión en el tobillo.

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