Gilberto Mora Está en Duda para el Partido México vs. Estados Unidos Tras Lesión

Gilberto Mora está en duda para disputar el partido amistoso entre México contra Estados Unidos, luego de que se resintiera de una lesión.

El futbolista presentó molestias en el tobillo durante el entrenamiento del martes, situación que encendió las alarmas dentro del equipo Tricolor. El mediocampista de Xolos tuvo que ser llevado este miércoles a estudios para conocer la gravedad de la lesión.

La situación representa una preocupación para el cuerpo técnico de Rafael Márquez, debido a que el entrenador había señalado que había reservado a Mora para el encuentro ante Estados Unidos.

El mediocampista de Xolos se convirtió en el jugador más joven con gol con la Selección Mexicana tras marcar ante Colombia, en Baltimore, su primer tanto con el Tricolor.

Los jugadores convocados por Rafael Márquez tendrán este miércoles unas horas libres en Nueva York y deberán reportarse para la cena durante la noche.

Está previsto que este jueves la Selección Mexicana viaje a Phoenix. El viernes se realizaría la conferencia de prensa con Rafael Márquez y el sábado se disputaría el partido ante Estados Unidos.

PT