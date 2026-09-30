México vs Perú: Marcador, Resumen y Goles del Segundo Amistoso de Rafa Márquez

La Selección Mexicana tuvo su segundo partido bajo el mando de Rafa Márquez. México se vio las caras ante Perú en New Jersey con un once inicial totalmente distinto al que el estratega presentó cuando enfrentó hace unos días a Colombia y el funcionamiento de la escuadra nacional terminón siendo muy distinto.

En la primera mitad del encuentro Perú se mostró superior y logró abrir el marcador al minuto 26, cuando Jairo Vélez aprovechó una desatención defensiva de Jeremy Márquez y definió con un remate de pierna derecha ante la salida del guardameta mexicano. Con ese gol, Perú se fue en ventaja al descanso dejando sensaciones de haver sido mejor.

Sin embargo, México salió con muchi ímpetu y apenas cuatro minutos después de que se reanudó el juego, el equipo nacional consiguió el empate. El 1-1 llegó con un buen remate de cabeza por parte de Victor Guzmán, quien se liberó de su marca tras un buen centro de Denzell García.

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Tras la anotación de Guzmán, México fue superior e intentó darle la vuelta al marcador, pero no logró generar otra ocasión clara de peligro frente a la portería peruana. Con este marcador de 1-1, Rafa Márquez consigue su segundo empate al frente del Tri a tan solo unos días de enfrentar a Estados Unidos, equipo que lleva 8 goles anotados en sus dos amistosos de la Fecha FIFA.

Ese compromiso ante la selección estadounidense se jugará este sábado 3 de octubre en punto de las 20:00 horas.