Deportes

México vs Perú: Marcador, Resumen y Goles del Segundo Amistoso de Rafa Márquez

Rafa Márquez mandó una alineación totalmente distinta a la que presentó en su debut como seleccionador nacional

Victor Guzmán, jugador de la selección mexicanaFoto: X (@miseleccionmx)
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