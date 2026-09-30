Los White Sox Reciben Carta del Papa Leon XIV en el Arranque de los Playoffs

Comenzaron los Playoffs de las Grandes Ligas y uno de los primeros partidos fue el que enfrentó a los Astros de Houston frente a los Chicago White Sox en el Juego 1 de la serie correspondiente a la Ronda de Comodines. Estos primeros enfrentamientos de postemporada no dan margen al error, pues la primera ronda se juega al mejor de tres.

El equipo visitante recibió apoyo especial previo al arranque del Juego 1, pues el propio equipo dio a conocer que recibieron una carta del Papa León XIV este mismo día previo a su primer partido de Playoffs contra los Astros de Houston.

Dicha carta, fechada al 9 de septiembre, estaba dirigida al propietario de los White Sox, Jerry Reinsdorf, y el equipo dijo que llegó al Rate Field de Chicago el martes, antes del primer partido de su Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Astros.

Cabe resaltar que el Papa León XIV es un fanático declarado de los White Sox desde su infancia en Chicago. De hecho, estuvo presente en el primer partido de la Serie Mundial hace 21 años, una victoria de los White Sox por 5-3 sobre los Astros.

"Espero que los White Sox continúen fomentando lazos de amistad y solidaridad entre las personas, y que de este modo den testimonio esperanzador de la posibilidad de vivir y trabajar juntos en paz”, escribió el pontífice en su misiva para el equipo.

Los White Sox consiguieron un puesto de comodín en la Liga Americana al terminar la temporada regular con un récord de 84 victorias y 78 derrotas. Durante cada una de las tres temporadas anteriores, el equipo había perdido al menos 101 partidos.

Recientemente se le preguntó al Papa si había tenido algo que ver con el sorprendente cambio de rumbo del equipo, a lo que el sacerdote se limitó a decir, entre sonrisas: "Sin comentarios".

White Sox se llevan el primero de la serie ante Houston

Chicago le pegó en el primero de la serie a los Astros de Houston. El Juego 1 se lo llevaron los White Sox con una pizarra final de 3-6 y han puesto contra las cuerdas al equipo local, que el día de mañana enfrentará la eliminación.