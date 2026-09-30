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Los White Sox Reciben Carta del Papa Leon XIV en el Arranque de los Playoffs

El equipo de los Medias Blancas se enfrenta a Houston en la Ronda de Comodines, buscando un boleto a las series divisionales

Papa León XIVFoto: Reuters

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