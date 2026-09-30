Detienen a los Implicados en Doble Feminicidio de Vista Encantada en Tijuana, BC

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) capturaron a dos hombres, uno de ellos presuntamente menor de edad, tras un ataque armado que dejó como saldo a dos personas sin vida en la colonia Vista Encantada.

Durante la tarde de este martes 29 de septiembre, dos mujeres fueron atacadas por proyectiles de arma de fuego, frente a la escuela primaria Castillo de Chapultepec, tras el reporte, agentes de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del sector. ç

Camioneta Ford Sport Trac asegurada durante el operativo de la Policía Municipal | Foto: SSPCM

La movilización permitió la interceptación y detención de los sospechosos, quienes se identificaron como Rodolfo Carlos ‘N’ y José Carlos ‘N’. Durante la intervención, los oficiales lograron asegurar tres armas de fuego, dos de ellas de alto poder tipo fusil. con las que presuntamente se perpetró el doble homicidio.

Además de un vehículo, con el que intentaban huir de la escena. Tanto los detenidos como el armamento y la camioneta asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien se encargará de las investigaciones pertinentes.

JMR