Seguridad

Detienen a los Implicados en Doble Feminicidio de Vista Encantada en Tijuana, BC

Autoridades capturaron a un hombre y a un menor de edad tras un ataque a balazos que cobró la vida de dos mujeres en una primaria

Policía Municipal resguardando la escena del crimen en la colonia Vista EncantadaPolicía Municipal resguardando la escena del crimen en la colonia Vista Encantada | Foto: N+

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