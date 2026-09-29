Homicidios

Matan a Balazos a Dos Mujeres Frente a Escuela Primaria de Vista Encantada, Tijuana

Alumnos de la escuela primaria Castillo de Chapultepec fueron resguardados, mientras autoridades realizan el procesamiento de la escena

Matan a Balazos a Dos Mujeres Frente a Escuela Primaria en Tijuana, BCMatan a Balazos a Dos Mujeres Frente a Escuela Primaria en Tijuana, BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Matan a Balazos a Dos Mujeres Frente a Escuela Primaria de Vista Encantada, Tijuana | N+