Matan a Balazos a Dos Mujeres Frente a Escuela Primaria de Vista Encantada, Tijuana

Dos mujeres fueron privadas de la vida frente a una escuela primaria ubicada sobre la calle Mar en la colonia Vista Encantada del municipio de Tijuana, Baja California.

Alrededor de las 13:00 horas de este martes, elementos de seguridad realizaron un fuerte operativo frente a la escuela primaria Castillo de Chapultepec, tras atender el reporte de que dos mujeres fueron atacadas por proyectiles de arma de fuego.

Al arribar al lugar, paramédicos de Cruz roja determinaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales

Los alumnos que permanecían en la zona fueron resguardados, mientras que el área fue acordonada para el procesamiento de la escena.

Hasta el momento no se ha brindado información oficial sobre el móvil del ataque, así como de la identidad de las víctimas.

Será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

Información Perla Velázquez

APG