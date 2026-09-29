Homicidios

‘Mi Hijo era Deportista’: Padre de Alumno de UAEM Asesinado Exige Justicia

El padre de Christian Shamed aseguró que la exigencia es por todos los alumnos y personas que han sido asesinados en el país

Christian Shamed y Gael, ambos estudiantes de la UAEM, fueron asesinados el fin de semanaFoto: Archivo | Cuartoscuro
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