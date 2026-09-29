‘Mi Hijo era Deportista’: Padre de Alumno de UAEM Asesinado Exige Justicia

La comunidad estudiantil de la UAEM se encuentra consternada por los hechos violentos en los que han perdido la vida varios de sus compañeros en las últimas semanas; el caso más reciente es el de Gael y Christian Shamed, quienes fueron asesinados en calles de la colonia Chulavista en Cuernavaca, Morelos. Sus familiares exigen justicia; no quieren que el caso quede impune.

El equipo de N+ conversó con Rogelio Arce, padre de Christian Shamed, quien asegura que su hijo y su amigo "eran buenos" y solo se dedicaban al deporte; el sábado acabaron con sus vidas.

“A Christian lo conocían mejor por Shamed. Era un niño introvertido, alegre, deportista, respetuoso, obediente… fue una desgracia”, indicó.

Rogelio señala que el día del crimen celebran el cumpleaños de la mamá de Shamed. Tuvieron una reunión familiar y al finalizar el encuentro, el joven les pidió permiso para ir al festejo de un amigo de la prepa, quien también cumplía años. Sus padres accedieron, ya que la fiesta sería a unas cuantas casas de la suya.

“Le pidieron de favor que si podía llevar (en su moto) a uno de sus amigos a traer un suéter ahí a la avenida Chulavista, y posteriormente me marcaron para darme la terrible noticia de que habían asesinado a mi hijo”, narró en llanto.

El padre de Christian Shamed pidió a la ciudadanía que no criminalice a las personas que circulan en motocicleta, ya que el hecho de que alguien la use como medio de transporte o trabajo, no quiere decir que es un delincuente o que se hace “cosas malas”. Lo anterior, porque según las primeras versiones, presuntamente los confundieron con “informantes” del crimen organizado.

“Mi hijo era deportista; desgraciadamente, no sabía decir que no: si alguien le pedía un favor, de su boca siempre salía un ‘sí’. Desgraciadamente, estuvo en el lugar, en la hora y, por hacer un favor, en el lugar no indicado…Solo fue por un suéter”, explicó.

Las investigaciones sobre el doble homicidio de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), siguen en curso, no obstante, a los familiares de las víctimas no les han dado avances porque son “días difíciles”, pero tienen cita abierta para acudir por la información que requieran.

“Van a ser (días) difíciles de hoy en adelante, de no tener la presencia de un ser querido, de pararte (por las mañanas) y no poder escucharlo. Aquí el problema es aceptar que esa persona ya no va a estar físicamente”, refirió.

En medio del altar donde abundan flores blancas, veladoras y la fotografía de Shamed, de 17 años de edad, los familiares del joven exigen justicia por su asesinato, el de su compañero Gael y el del resto de personas cuyas vidas se han truncado por la violencia en el país.

“Yo sí estoy alzando la voz, es por eso, no nada más por mi hijo, también por Gael, también por todas las personas que han pasado por estos hechos violentos, porque nos violentaron. El gobierno no está haciendo nada, ¿de quién hay que cuidarnos? ¿Qué tenemos que hacer, ya no salir?”, afirmó entre lágrimas.

Alumnos exigen justicia por asesinatos de estudiantes de UAEM

Este martes, un grupo de alumnos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de Morelos realizó una marcha en memoria de Christian Shamed y Gael, estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM. Durante su protesta pidieron que se haga algo ante la ola de violencia que ha alcanzado a los estudiantes en Morelos.

Hace unos días, los alumnos de esa casa de estudios se vistieron de luto por el asesinato de su compañera Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años de edad. La joven de la Universidad de Granada, España, estaba de intercambio en la UAEM, y el 12 de septiembre fue asesinada en la Casa de Cultura.

Sin embargo, el duelo por perder a compañeros a causa de la violencia ha sido constante durante el 2026.

Kimberly Joselin Ramos, de 19 años de edad, fue reportada como desaparecida y días después fue hallada sin vida en marzo. Apenas pasaron unos días cuando la noticia de la desaparición de Karol Toledo Gómez, de 18 años de edad, volvió a encender la alerta en la UAEM; también la encontraron muerta a finales de marzo.

Los feminicidios de Kimberly y Karol causaron el enojo de sus compañeros, quienes llevaron a cabo diversas movilizaciones para exigir justicia y pedir seguridad en las inmediaciones de los planteles educativos.

Pero en medio de las manifestaciones, de nueva cuenta, se enfrentaron a otra pérdida: Michel Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años de edad, debido a que el 25 de mayo de 2026 se confirmó la localización de su cuerpo sin vida, luego de haber permanecido varios días desaparecida.

EPP