Desaparecidos

Hallan sin Vida a Trailero Desaparecido en Edomex: ANTAC Exige Justicia; ‘Salió a Trabajar’

Los compañeros de José Antonio de la Rosa Zárate, quien llevaba varios días desaparecido, exigen justicia

El trailero salió de Veracruz para hacer unas entregas en el Estado de MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo
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