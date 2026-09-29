Hallan sin Vida a Trailero Desaparecido en Edomex: ANTAC Exige Justicia; ‘Salió a Trabajar’

La familia de José Antonio de la Rosa Zárate, de 42 años de edad, exige justicia luego de que el operador del tráiler fuera encontrado sin vida en el Estado de México.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Transportista (ANTAC), el operador de transporte de carga era originario de Orizaba, Veracruz. Tenía como encargo llegar a Toluca, sin embargo, ya no volvieron a saber nada de él. El 21 de septiembre le comunicó a sus compañeros y familia que estaba en los alrededores del municipio de Tultepec.

Luego de no tener noticias sobre su paradero al día siguiente realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por lo que se emitió una ficha de búsqueda.

En el documento originado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, se estableció que José Antonio fue visto por última vez en inmediaciones del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), a la altura del municipio de Ecatepec. De hecho, en este punto localizaron los tanques y la unidad que conducía. Días después lo encontraron sin vida.

“José Antonio no salió a jugarse la vida. Salió a trabajar. Salió de su casa para cumplir con una responsabilidad laboral y regresar con su familia”, manifestó la ANTAC.

La organización de transportistas que en diversas ocasiones ha realizado bloqueos para exigir seguridad en carreteras y autopistas, pidió a las autoridades que no den “carpetazo” al caso, ya que no es un número más.

Asimismo, dieron a conocer una serie de demandas relacionadas con el cumplimiento de los compromisos que acordaron con autoridades, así como con el esclarecimiento de la desaparición y asesinato de José Antonio de la Rosa Zárate.

“Que se identifique, localice y detenga a quienes resulten responsables, sean quienes sean, y que sean puestos a disposición de la autoridad competente”, señaló en un comunicado.

En ese sentido, los operadores de transporte piden que se refuerce la seguridad en los corredores de riesgo ubicados en el Edomex, especialmente en Tultepec, Ecatepec y las conexiones hacía las distintas rutas.

“Mientras las autoridades elaboran informes, nuestros operadores están poniendo el cuerpo en las carreteras. ¡Ni uno más!”, puntualizaron.

Foto: ANTAC

Hasta el momento no han indicado si realizarán alguna manifestación o bloqueo para exigir justicia por sus compañeros asesinados en las carreteras y autopistas de México.

EPP