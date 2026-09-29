De Buscapina a Bedoyecta: Cofepris Emite Alerta por Medicamentos Adulterados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria este lunes por la falsificación y adulteración de cuatro medicamentos Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y Granulox.

La autoridad advirtió que no puede garantizarse su seguridad, calidad ni eficacia, pues se desconocen las condiciones en que los productos fueron fabricados, almacenados, transportados o distribuidos.

En el caso de Buscapina Compositum, la pista estaba en el propio empaque. Uno de los lotes señalados, el CMXA001, aparece en una presentación de 24 tabletas que no existe, y su caducidad original era enero de 2024.

Otro, el CNXA001, no figura en la base de datos de Sanofi Aventis México para ninguna presentación. Del C57411 se detectó que su fecha cambió de febrero de 2022 a diciembre de 2027. La propia farmacéutica fue quien reportó la falsificación de los lotes CMXA001, CNXA001, CMXA007 y C57411.

Con Bedoyecta ocurre algo parecido, pero desde la fábrica. Laboratorios Grossman advirtió sobre la falsificación de las cápsulas de los lotes 230593 y 230589, con caducidad de noviembre de 2026, y confirmó que esos números no tienen registros de acondicionamiento ni de distribución en sus operaciones legales.

En Granulox, el aerosol para tratar heridas, la compañía Medic Manage detectó la adulteración del lote 16115143, cuya caducidad era noviembre de 2019 y después apareció como diciembre de 2026.

En Saizen 20 mg (somatropina, solución inyectable), Cofepris identificó irregularidades en los lotes BA054637, BA010812 y KW010374, y recibió notificaciones internacionales de falsificación de los lotes BA088217 y AB003660.

El caso más delicado es el BA054637, que está marcado falsamente con caducidad en octubre de 2028, pero en realidad venció en noviembre de 2020 y reprobó las pruebas oficiales de esterilidad. En un inyectable, ese detalle pesa más que cualquier fecha.

#CofeprisInforma 📢 ⚠️ Emitimos #AlertaSanitaria

Por la falsificación y adulteración de diversos medicamentos. 🛑



Advertimos a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: Saizen®, Bedoyecta®, Buscapina® Compositum y… pic.twitter.com/4BDR922CL0 — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 28, 2026

Cofepris pidió no comprar, consumir ni utilizar los productos de los lotes señalados y denunciar su posible comercialización. Si alguien ya los usó y siente malestar, debe solicitar atención médica y reportarlo en la plataforma de farmacovigilancia.

La autoridad también insistió en evitar comprar insumos de salud en la vía pública o en tianguis y, en compras por internet, verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

AMP