Salud

De Buscapina a Bedoyecta: Cofepris Emite Alerta por Medicamentos Adulterados

Se desconocen las condiciones en que los productos fueron fabricados, almacenados, transportados o distribuidos

Empleada de una farmacia. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEmpleada de una farmacia. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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