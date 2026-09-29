Ciencia y Tecnología

Huracán Polo: ¿Por Qué los Ciclones Golpean Más Baja California en Septiembre y Octubre?

Históricamente, septiembre es con diferencia el mes en que más ciclones golpean la península de Baja California; te explicamos por qué

Huracán Polo golpeando Baja California Sur¿Por qué los huracanes golpean en septiembre en Baja California Sur? Foto: Reuters
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