Huracán Polo: ¿Por Qué los Ciclones Golpean Más Baja California en Septiembre y Octubre?

En estos momentos, Polo golpea Baja California Sur. Durante su sinuosa trayectoria, el huracán rompió múltiples récords, pero hubo un detalle en el que ha sido desconcertantemente normal: el huracán de categoría 1 llegó hacia finales de septiembre. ¿Por qué la mayoría de los ciclones que golpean Baja California Sur llegan principalmente en septiembre y octubre?

Cuando se revisa la lista de huracanes que han amenazado la península de Baja California en lo que va del siglo XXI, hay un dato que llama poderosamente la atención: solo cuatro ciclones ocurrieron en julio: Eugene (2005), Emilio (2006), Dalila (2007) y Dora (2011).

Si se revisa el mes de junio, los números descienden aún más: solo Bud en 2018 llegó en el sexto mes del año. Todos los demás ciclones se concentran en los meses de agosto, septiembre y octubre.

Cuando se revisa la tendencia histórica, la peculiaridad es aún mayor. Desde que existen registros, solo 10 ciclones golpearon la península en julio. En cambio, en el mes de septiembre han llegado 56 ciclones. En el mes de octubre, han llegado 22 ciclones. ¿Por qué la balanza se inclina tan claramente hacia la segunda parte de la temporada de huracanes?

Los meteorólogos son perfectamente conscientes de este fenómeno. Al respecto, Fabián Vázquez Romaña señaló en entrevista con Enrique Acevedo:

“Las trayectorias de Polo y de Rachel no son inusuales. Históricamente, en septiembre y octubre los ciclones llegan a recurvar hacia Baja California Sur y hacia Sinaloa”.

Según explicó el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno se debe a que en otoño comienza la llegada de frentes fríos, lo que incide en las trayectorias de los ciclones:

“Es una condición meteorológica que pasa durante estos meses, que es justo cuando empieza a llegar el otoño y los frentes fríos comienzan a mover toda la configuración y por eso son más cercanos a la costa”.

El funcionario también señaló que la cercanía de Rachel y Polo provocará lluvias mayores, aunque ambos meteoros, como tal, no se hayan influido directamente.

“Si bien no llegó el efecto Fujiwhara, veremos un episodio que amplifica la cantidad de lluvias”.

Sobre las rarezas de la presente temporada de huracanes, Fabián Vázquez Romaña apuntó que lo que sí ha resultado ser una rareza es la conjunción de varios sistemas ciclónicos al mismo tiempo sobre el Pacífico:

“Algo que no es común es que tuvimos tres ciclones mayores de manera simultánea”.

Según explicó el científico, este fenómeno se debe a la interacción entre el cambio climático y El Niño, que calentó a niveles extremos la superficie del océano Pacífico.