Ciencia y Tecnología

Nuevas Imágenes de la Tierra: Así Fue el Lanzamiento de Starship de SpaceX

La considerada nave espacial más grande de la historia despegó sin contratiempos desde Texas

Nuevas Imágenes de la Tierra: Así Fue el Lanzamiento de Starship de SpaceX

SpaceX Realizó la Decimocuarta Prueba de Starship en el Sur de Texas. Foto: N+

Nuevas Imágenes de la Tierra: Así Fue el Lanzamiento de Starship de SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra. Foto: @SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra: Así Fue el Lanzamiento de Starship de SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra. Foto: @SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra: Así Fue el Lanzamiento de Starship de SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra. Foto: @SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra: Así Fue el Lanzamiento de Starship de SpaceX

Nuevas Imágenes de la Tierra. Foto: @SpaceX

Destacado

SpaceX lanza con éxito su decimocuarta prueba de Starship desde Texas.

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