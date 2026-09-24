Ciencia y Tecnología

En Unas Semanas Inicia la Construcción de Coatlicue, la Supercomputadora de México

El sistema permitirá realizar análisis complejos a gran velocidad para optimizar áreas como la atención en el IMSS, aduanas y trámites digitales

En Unas Semanas Inicia la Construcción de Coatlicue, la Supercomputadora de MéxicoEn Unas Semanas Inicia la Construcción de Coatlicue. Foto: Cuartoscuro

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El proyecto Coatlicue promete transformar la gestión pública en México con su capacidad de procesamiento sin precedentes.

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