El Gobierno de México anunció durante su conferencia mañanera de este jueves el inicio de la construcción de 'Coatlicue', un proyecto tecnológico que se convertirá en la supercomputadora más grande y potente de América Latina. El desarrollo estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, e iniciará sus obras de infraestructura durante el mes de octubre de 2026 en las instalaciones del CINVESTAV.

El equipo informático podrá obtener una capacidad de procesamiento de 314 mil billones de operaciones por segundo (petaflops). Esta potencia operativa permitirá realizar análisis de datos de alta complejidad a gran velocidad, orientados al diseño e implementación de soluciones en la gestión pública e investigación científica dentro de México.

Mientras concluyen las labores de edificación en territorio nacional del CINVESTAV, las autoridades pusieron en marcha de manera temporal el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona, activo desde marzo de 2026.

Entre las primeras aplicaciones de esta infraestructura tecnológica destaca el desarrollo de un modelo de optimización para la red de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El proyecto se integra dentro de la iniciativa 'Fábrica de Inteligencia Artificial', enfocada en aplicar herramientas de última generación para la resolución de problemas públicos.

Entre sus metas operativas se contempla la habilitación de ventanillas de atención ciudadana con disponibilidad las 24 horas del día, un nuevo sistema de semáforo aduanal, la asignación de patentes ante el IMPI y herramientas automatizadas para la detección de empresas factureras.