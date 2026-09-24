Seguridad

Capturan a Presunto Asaltante de Comerciante en Puebla; Habría Robado 50 Mil Pesos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención de Misael 'N' quien estaría implicado en diversos delitos

Misael 'N' detenido en Puebla por robos y asaltos.Misael 'N' fue detenido tras ser señalado de robos en la capital. Foto: SSC Puebla

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Misael 'N', con historial delictivo, es arrestado tras presuntamente asaltar y herir a un comerciante en Puebla.

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