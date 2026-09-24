Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla detuvieron a Misael 'N' por su probable responsabilidad en los delitos de robo con violencia y lesiones.

El hombre, de 33 años de edad, cuenta con registros por delitos contra la salud, robo a casa-habitación, a transeúnte y de vehículo,; Además, ha sido señalado de golpear o maltratar a otra persona, alterar el orden público y la tranquilidad social, y portación de arma de fuego sin licencia.

De manera extraoficial se le señala por presuntamente de asaltar y herir de bala a un comerciante de la Central de Abasto a la altura de la lateral de la Autopista Puebla-Orizaba y el Boulevard Xonacatepec.

La víctima circulaba en su camioneta cuando fue interceptado por hombres a bordo de motocicletas y automóviles, quienes le exigieron que detuviera su marcha y al resistirse, le dispararon en el abdomen.

Los sujetos armados despojaron al comerciante de 50 mil pesos y posteriormente se dieron a la fuga; Los servicios de emergencias arribaron para atender al lesionado, mientras que elementos de seguridad implementaron un operativo para dar con los responsables.

Este 24 de septiembre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la detención de Misael 'N' quien podría estar relacionado con el caso. Durante la intervención, le fue asegurada una motocicleta de la marca TVS 2027, con placas del Estado de México.

Aunque se presume que forma parte de una banda de asaltantes, las autoridades no han dado más detalles.

Con información de N+

MCS