Tráfico vehicular

Bloqueo en Carretera Tenango-La Marquesa Hoy: Disputa por Territorio en Ocoyoacac

Policías estatales y municipales realizan un dispositivo de seguridad en la zona

Bloqueo en la México-TolucaBloqueo en carretera México-Toluca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conflicto agrario en Ocoyoacac: Bloqueo en la carretera Tenango-La Marquesa por disputa territorial. Policías estatales y municipales buscan mediar. ¿Se llegará a un acuerdo? Infórmate aquí.

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