Pobladores de San Jerónimo Acazulco y de San Pedro Atlapulco bloquean la carretera Tenango-La Marquesa, a la altura del kilómetro 3, en la zona del Polvorín, antes del Valle del Silencio en Ocoyoacac, Estado de México (Edomex).

Los habitantes de los dos poblados mantienen una disputa territorial, por lo que en estos momentos están dialogando en el lugar.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, evitar la zona y utilizar vías alternas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Disputa por Terrenos Provoca Bloqueo en la Carretera Tenango - La Marquesa

Policías estatales y municipales realizan un dispositivo de seguridad en la zona, en espera de que el conflicto agrario se resuelva.

Cabe recorar que el pasado 3 de septiembre, los vecinos de San Jerónimo Acazulco bloquearon por varias horas la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en ambos sentidos. Ese día los pobladores de Atlapulco llegaron con maquinaria a la zona en conflicto, causando daños a algunas construcciones.

El conflicto no es nuevo, ambos grupos de comuneros se acusan del despojo de más de miles de hectáreas en el Valle del Silencio, donde ha habido bloqueos recurrentes durante las últimas semanas.

Con información de N+

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