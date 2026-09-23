Un bloqueo en la Avenida Central mantiene paralizada la circulación con dirección al Estado de México. Los autos se encuentran varados desde la estación Río de los Remedios, por lo que no hay paso para tomar vías alternas como el Circuito Exterior Mexiquense (CEM); estas son las exigencias.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un grupo de personas y seres queridos de una joven reportada como desaparecida; aseguran que no se moverán del lugar hasta que las autoridades presenten avances en las investigaciones para dar con su paradero.

Paulina Diozdado Valencia, de 26 años de edad, salió a pasear a su mascota y desapareció el domingo 20 de septiembre en el municipio de Ecatepec, Edomex. Desde ese momento no saben nada de su paradero y su angustia aumenta cada día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve Desde el Aire Bloqueo en Ecatepec por Paulina Diozdado, Joven Desaparecida

Lo anterior, porque la joven presenta varias condiciones de salud, entre ellas, convulsiones, por lo que es indispensable que tome sus medicamentos.

Ella necesita medicamentos para no convulsionar, por lo que su familia está aún más preocupada por localizarla.

A través de redes sociales se ha difundido su ficha de búsqueda con folio ODI/ECA/A/1035785/26, se estipula que fue vista en la colonia Alfredo Del Mazo vistiendo pantalón de mezclilla color negro, playera de algodón del mismo color, así como botas de plástico tipo táctico.

La tía de Paulina Diozdado, Lourdes Valencia, dijo a N+ que desde el fin de semana no tienen noticias. Piden a la Fiscalía de Edomex su localización.

"Queremos que la Fiscalía venga aquí en este momento a presentarse para ver todo esto, pero que vengan los de Fiscalía. Queremos que así como se la llevaron, la regresen. No es la primera vez, muchos, muchos han desaparecido y el Gobierno no hace nada", afirmó.

Foto: N+

Debido al bloqueo en la Avenida Central, algunos usuarios de transporte público han decidido descender de las unidades para caminar o tomar la Línea B del Metro, para acercarse a otros transportes que los lleven a municipios como Tecámac.

Familiares y amigos de Paulina Diozdado bloquearon avenida Central, Estado de México, para exigir la aparición de la joven con discapacidad. Aseguran que las autoridades no han dado seguimiento a la carpeta de investigación.



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EPP