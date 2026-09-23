Tráfico vehicular

Bloqueo en Avenida Central Provoca Caos Vial en Ecatepec, Edomex

Las largas filas de vehículos se encuentran en carriles centrales y laterales con dirección a Ciudad Azteca

Las filas de autos varados comienzan desde el Metro Ecatepec de la Línea BFoto: N+
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