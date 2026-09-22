Para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta, en N+ te damos el reporte de las principales carreteras del país, así estarás bien informado sobre los bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas.

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Este martes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

Carga vehicular en la Autopista México-Querétaro, km 34, dirección CDMX, sin reporte de incidentes, a las 7:34 horas.

Carga vehicular en la Autopista México-Cuernavaca, km 19, dirección CDMX, sin reporte de incidentes, a las 7:33 horas.

En la Autopista Córdoba-Veracruz hay cierre a la circulación en el km 35, dirección Córdoba, por el incendio de un tractocamión tipo pipa, registrado a las 7:31 horas.

Se reporta presencia de manifestantes en la carretera Toluca-Palmillas, en el km 013+100, a la altura de la Plaza de Cobro "El Dorado" en Toluca, Estado de México, a las 7:13 horas.

En la Autopista Agua Dulce- Cárdenas hubo cierre de circulación en el km 76, dirección Agua Dulce, por un accidente reportado a las 4:52 horas.

Con información de N+

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