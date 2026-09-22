Tráfico vehicular

Carreteras de México Hoy: Reportan Bloqueos y Accidentes este 22 de Septiembre 2026

Autoridades reportan bloqueo en la Toluca-Palmillas y varios accidentes

Bloqueo en carretera México-TolucaBloqueo en carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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