Seguridad

FGR Ha Detenido a Más de 2,600 Personas por Huachicol en México

La cifra corresponde al periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2026, de acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum

FGR Ha Detenido a Más de 2,600 Personas por Huachicol en MéxicoSe Han Detenido a Más de 2,600 Personas por Tema de Huachicol en México. Foto: FGR

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La Fiscalía General de la República detiene a más de 2,600 personas por huachicol en México entre 2024 y 2026

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