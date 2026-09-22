La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, de octubre de 2024 a septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a 2 mil 654 personas por delitos relacionados con el combustible.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el combustible, la FGR lleva un caso en San José Iturbide, Guanajuato, donde fueron asegurados más de 59 millones de litros de gasolina y diésel cuya procedencia no estaba acreditada documentalmente. La investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El caso comenzó con la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz. Posteriormente las indagatorias llevaron a otros inmuebles, incluido uno en San José Iturbide, donde fueron asegurados vehículos de transporte, contenedores de gran capacidad y documentación contable.

Hay que aclarar que, en el caso de Guanajuato, las autoridades no han señalado que las personas detenidas por delitos relacionados con el combustible durante el periodo reportado por la presidenta Claudia Sheinbaum estén vinculadas con este aseguramiento.

En San Luis Potosí, las autoridades estatales reportaron que durante 2026 se ha registrado un récord en el aseguramiento de combustible relacionado con el huachicol, aunque no se dio a conocer la cantidad exacta. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Juárez Hernández, los resultados están relacionados con una mayor coordinación entre corporaciones estatales y autoridades federales.

Los operativos recientes se han concentrado principalmente en municipios de la zona metropolitana, así como en Villa de Reyes y Zaragoza.

Por otra parte, en abril de este año, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Argentina de Fernando 'N', quien era buscado por la justicia mexicana por su presunta participación en una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con el funcionario, Fernando 'N' contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos y una ficha roja de Interpol. Fue detenido en Buenos Aires con fines de extradición.

Fernando 'N' era contraalmirante de la Secretaría de Marina y sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Las autoridades lo identifican como presunto líder de una organización dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, con lo que se habría evadido el pago de impuestos.