Autoridades federales y de la Ciudad de México (CDMX) aseguraron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las acciones fueron resultado de investigaciones que permitieron identificar nuevos sitios relacionados con el almacenamiento y comercialización de tabaco ilegal en la capital.

Los operativos se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante las diligencias fueron localizadas alrededor de 13 toneladas de tabaco ilegal, cantidad que equivale aproximadamente a 650 mil cajetillas de cigarros.

Según lo informado por García Harfuch, la mayor parte de los productos asegurados serían apócrifos.

Además del tabaco, durante los cateos las autoridades localizaron dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Los aseguramientos forman parte de las acciones de investigación y seguimiento emprendidas tras operativos previos contra la venta y distribución de tabaco ilegal.

FBPT