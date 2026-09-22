Seguridad

Aseguran 13 Toneladas de Tabaco Ilegal Durante Cateos en CDMX

Las autoridades también localizaron drogas, mercancía apócrifa y cartuchos, informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Cateos en CDMXCateos en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Foto: X, @OHarfuch

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