Seguridad

Detienen a 'El Peli', Presunto Operador de Los Chapitos en Mazatlán

La acción coordinada dejó cuatro personas detenidas y fue encabezada por autoridades federales en Sinaloa

Detienen a 'El Peli', Presunto Operador de Los Chapitos en MazatlánSSPC Informó Sobre la Detención de 'El Peli' Presunto Operador de Los Chapitos. Foto: @OHarfuch

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Autoridades federales detienen a 'El Peli' en Mazatlán, presunto operador de Los Chapitos. La acción coordinada dejó cuatro arrestos.

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