En un operativo coordinado en Mazatlán, Sinaloa, autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio 'N', alias 'El Peli', señalado por el Gabinete de Seguridad como presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón 'N', integrante de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, 'El Peli' presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización derivados de la venta de droga, además de participar en la privación de la libertad de personas. En el operativo participaron elementos de Defensa, Marina, SSPC, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

García Harfuch señaló que las operaciones de seguridad continuarán de manera permanente en el estado de Sinaloa, con el objetivo de debilitar y desarticular las estructuras criminales señaladas como responsables de generar violencia en la entidad.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de labores de inteligencia, investigación, vigilancia y seguimiento, mediante las cuales las autoridades identificaron la presencia y actividad delictiva de Jesús Antonio 'N' en Mazatlán. El detenido presuntamente coordinaba la logística operativa, el abastecimiento y la administración de recursos económicos relacionados con la comercialización de narcóticos.

Durante el operativo también fueron aseguradas diversas dosis de droga y dinero en efectivo. Las cuatro personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.