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¿Qué Tan Cerca Está el Huracán Polo de México? Ubicación del Ciclón Categoría 5

El ciclón mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano, con pronóstico de lluvias intensas

Imagen de la ubicación del huracán Polo, cerca de las costas del Pacífico mexicano.

Imagen de la ubicación del huracán Polo, cerca de las costas del Pacífico mexicano. Imagen: N+

¿Qué Tan Cerca Está el Huracán Polo de México? Ubicación del Ciclón Categoría 5

Huracán Polo Categoría 5 Frente a Costas de México. Foto: Cuartoscuro

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El huracán Polo, categoría 5, avanza cerca de México con vientos de 260 km/h. Lluvias intensas en Guerrero y Colima

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