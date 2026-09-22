La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó durante la mañanera de este martes que 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados durante la actual administración, principalmente por conductas relacionadas con pagos indebidos, uso irregular de información y adquisiciones injustificadas.

De acuerdo con la funcionaria, entre las principales causas de las sanciones se encuentran otorgar o autorizar pagos indebidos, aprobar pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, sustraer información bajo su responsabilidad, realizar compras innecesarias sin justificación, ocultar bienes y cometer actos de hostigamiento o acoso sexual.

Del total de servidores sancionados, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves. Además, mil 737 casos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de estos, 87 servidores públicos ya fueron sancionados y el resto continúa en proceso.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene una base pública con información sobre las sanciones vigentes a servidores públicos, incluyendo la dependencia, fecha de resolución y causa de la sanción.

Buenrostro Sánchez también informó que en los últimos dos años se han protegido 83.8 millones de pesos mediante mejores procesos de compra, seguimiento a la administración de contratos, multas y sanciones, así como medidas para mejorar la eficiencia en la organización del gobierno. La funcionaria destacó la importancia de las denuncias oportunas para evitar el uso indebido de recursos públicos.

Las denuncias pueden presentarse por teléfono, correo electrónico o de manera presencial, con o sin identificación. De acuerdo con la Secretaria, también existen mecanismos para proteger los datos personales de quienes presentan estos reportes.