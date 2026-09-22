Política

Van Más de 4 Mil Servidores Públicos Sancionados: Revelan Principales Causas

Los casos incluyen faltas relacionadas con pagos, manejo de información, adquisiciones, ocultamiento de bienes y conductas de hostigamiento o acoso

Van Más de 4 Mil Servidores Públicos SancionadosVan Más de 4 Mil Servidores Públicos Sancionados. Foto: Presidencia de la República

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Más de 4 mil servidores públicos sancionados por pagos indebidos y manejo irregular de información.

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