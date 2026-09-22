Política

Sheinbaum Confirma que se Investiga Muerte de Bebés en Hospital de Durango

Previamente, el IMSS Durango confirmó que en el área donde estaban los menores fue encontrada una bacteria

Claudia Sheinbaum en Palacio NacionalPresidencia de México

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