La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la muerte de cinco bebés recién nacidos ocurrida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de la Zona No.1. Además, anunció que se está haciendo una investigación para determinar las causas.

En conferencia mañanera, la mandataria indicó que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se desplaza al lugar para participar en las investigaciones que ayuden a determinar qué fue lo que pasó en el nosocomio.

"Lamentablemente, los bebés que fallecieron. Está también Zoé (Robledo, titular del IMSS) ahí también. Se está haciendo una investigación para ver qué lo provocó y estar en contacto con las familias", dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

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Dijo que esta mañana, durante la reunión previa a la rueda de prensa, sostuvo una llamada telefónica con Robledo para hablar del caso.

Previamente, el IMSS informó que realiza una revisión clínica y epidemiológica para determinar las causas de cada muerte, luego de identificar una bacteria en el hospital que, según la institución, es sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el centro médico. La Secretaría de Salud federal envió un equipo técnico de la Dirección General de Epidemiología y de Cofepris para investigar los casos. Autoridades estatales señalaron que también pudo existir un error humano.

La doctora Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, indicó que un equipo multidisciplinario está dándo seguimiento a los casos, mientras la UCIN de la clínica se mantiene cerrada a nuevos ingresos.

Señaló que hasta el momento no se han identificado nuevos casos expuestos y convocó a todas las familias afectadas en donde les informaron los avances en las acciones implementadas, así como las investigaciones en curso. Además de que existe estrecha comunicación con el gobernador de Durango, Esteban Villegas.

"Si se identifica alguna irregularidad se actuará en consecuencia", dijo la coordinadora.

La situación ocurre después de otros casos de muertes neonatales asociadas con infecciones en hospitales del país. A finales de noviembre de 2024, 12 recién nacidos y una niña de 13 años murieron tras recibir una fórmula nutricional intravenosa contaminada con la bacteria Klebsiella Oxytoca. Los casos se registraron en tres hospitales públicos y uno privado de Toluca.

En septiembre de 2025 fueron detenidas cuatro personas por su presunta responsabilidad en distintos protocolos de seguridad relacionados con la elaboración y empaquetado de la fórmula.

En otros hospitales públicos también se han registrado casos en los que familiares han denunciado presuntas negligencias médicas. Uno de ellos fue el de Liam, un niño de 2 años y 3 meses que en 2025 ingresó al Hospital General del ISSSTE en Zacatecas por una fractura de brazo y salió de una operación con muerte cerebral. Su familia señaló que recibió información insuficiente y cuestionó la atención médica recibida.

Otro caso fue el de Sebastián, de 14 años, quien murió en 2025 después de una segunda intervención quirúrgica tras haber sido operado por apendicitis y peritonitis aguda. El menor fue atendido de emergencia en el HGZ Número 20 del IMSS La Margarita, en Puebla. Su familia señaló que presuntamente quedó un fragmento de apéndice que provocó una infección. El acta de defunción estableció como causa de muerte un choque séptico derivado de apendicitis y peritonitis aguda.

En Veracruz, una niña de 5 años, identificada como Jade, murió en 2024 después de presentar complicaciones tras acudir al Hospital General Ávila Camacho, en Martínez de la Torre, para recibir una vacuna. Su estado empeoró y fue trasladada a la torre pediátrica de Veracruz, donde especialistas detectaron que tenía un pulmón perforado.

Condición que, según su madre, no había sido informada oportunamente por el hospital. La menor permaneció varios días internada y finalmente murió de un paro; su familia denunció una presunta negligencia médica.

TLS