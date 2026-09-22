Homicidios

Detienen a Jonathan ‘N’ por el Presunto Feminicidio de su Esposa Marlen Vázquez en BC

La Fiscalía señala que el imputado reportó la desaparición de la mujer y posteriormente encontró evidencias sobre su posible participación en los hechos

Buscan en Ensenada a Marlen Vázquez, Atleta y Promotora Ambiental DesaparecidaDetienen a Jonathan Paul ‘N’, Esposo de Marlen Vázquez, por Feminicidio en Ensenada | Foto: FGE

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