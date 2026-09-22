Jonathan Paul ‘N’ fue detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de Marlen Vázquez Saavedra, de 37 años, quien fue localizada sin vida el pasado 18 de septiembre en Ensenada.

La fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, explicó que fue la propia pareja de Marlen quien reportó su desaparición. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, la Fiscalía General del Estado recabó evidencias que apuntaron a la posible participación del denunciante en los hechos.

La fiscal señaló que las investigaciones permitieron establecer que el caso no estaría relacionado con la intervención de un grupo criminal o con delincuencia organizada, sino que se trataría de un hecho de violencia contra la mujer investigado como feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, Marlen habría muerto por asfixia mecánica por estrangulación. Andrade Ramírez indicó que la investigación apunta a que habría sido estrangulada por su concubino y que posteriormente su cuerpo fue ocultado en un paraje solitario.

La mujer fue localizada sin vida junto a un vehículo Mazda de color gris, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

Las evidencias recabadas durante la investigación permitieron obtener una orden de aprehensión contra Jonathan Paul ‘N’, quien fue detenido por agentes de la Fiscalía y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal.

Marlen Vázquez era reconocida en Ensenada por su participación en el ámbito deportivo y por su labor relacionada con la protección de la vegetación nativa de Baja California. También se desempeñaba como asesora inmobiliaria en el Valle de Guadalupe.

La Fiscalía General del Estado informó que cuenta con elementos para formular imputación y continuar el proceso penal por el feminicidio.

Información Diego Robles

APG