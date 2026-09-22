Un hombre de aproximadamente 56 años de edad fue asesinado con un arma de fuego en inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, en el municipio poblano de Tehuacán.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles 40 Oriente y Miguel Hidalgo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue interceptada por sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo. Tras disparar en su contra, los agresores escaparon.

Policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla arribaron al sitio y localizaron al hombre sin vida, por lo que la zona fue acordonada para preservar los indicios.

Asimismo personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudió al sitio y quedó a cargo del levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

De manera preliminar, las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas como una de las líneas del homicidio; sin embargo, el móvil deberá ser determinado mediante las investigaciones.

Con información de N+

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