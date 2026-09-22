Homicidios

Hombre Fue Asesinado con un Arma de Fuego en Calles de Tehuacán, Puebla

La víctima fue agredida a balazos por dos sujetos quienes iban a bordo de un automóvil sobre la calle 40 Oriente de la colonia Luis Donaldo Colosio

Homicidio Hombre Baleado Calle 40 Oriente Colonia Luis Donaldo Colosio Tehuacán PueblaLa víctima fue agredida a balazos en la colonia Luis Donaldo Colosio. Foto: Facebook Primicia Roja

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Asesinato en Tehuacán: un hombre de 56 años fue baleado en la colonia Luis Donaldo Colosio. Autoridades investigan posible ajuste de cuentas.

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