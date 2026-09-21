Homicidios

Vinculan a Dos por Homicidio de Abogado en Playas De Tijuana, BC

Dictan prisión preventiva a presuntos coautores del asesinato de Narciso Alemán Díaz

Vinculan a Dos por Homicidio de Abogado en Playas De Tijuana, BCVinculan a Dos por Homicidio de Abogado en Playas De Tijuana, BC | Foto: N+

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