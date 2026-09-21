Dos sujetos fueron vinculados a proceso penal bajo la acusación del delito de homicidio calificado en calidad de coautores, tras su probable participación en el asesinato del abogado Narciso Alemán Díaz en la delegación Playas de Tijuana.

A casi tres semanas del asesinato ocurrido el 4 de septiembre, integrantes del gremio de abogados destacaron el avance de las autoridades, pero señalaron que aún no se ha informado oficialmente el móvil del crimen.

Tras darse a conocer la resolución, hicieron un llamado a la FGE para esclarecer el crimen de forma oficial y mantener una comunicación constante y transparente con la familia de la víctima respecto al desarrollo del caso.

JMR