Carlos Rivera confirmó este lunes 21 de septiembre la posposición de cuatro conciertos de su gira ¡Viva México! Tour, luego de que sus médicos le indicaran un mes de reposo absoluto por una lesión en las cuerdas vocales.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el intérprete explicó que ha lidiado con la lesión desde hace tiempo y que intentó seguir adelante con su agenda sin descuidar su salud.

"Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más", dijo Rivera en el texto publicado en sus redes.

El cantante detalló que la decisión responde a una indicación médica directa: "Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente".

La pausa afectará las presentaciones en Bogotá y Medellín, programadas para el 2 y 3 de octubre, así como las de Guatemala y El Salvador, previstas para el 9 y 10 de octubre.

Las nuevas fechas quedaron de la siguiente manera:

Bogotá (Movistar Arena): 15 de abril de 2027

Medellín (Teatro Universidad de Medellín): 17 de abril de 2027

Guatemala (Fórum Majadas): 9 de abril de 2027

El Salvador (Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda): 10 de abril de 2027

La productora Enso confirmó que los boletos ya adquiridos serán válidos automáticamente para las nuevas fechas, sin necesidad de ningún trámite adicional por parte del público.

Rivera aclaró que su calendario en México no se ve afectado: el concierto en Tlaxcala, programado para el 23 de octubre, se mantiene como estaba previsto, al igual que las fechas posteriores.

El cantante cerró su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores: "Gracias de corazón por su comprensión, su paciencia y todo su cariño".