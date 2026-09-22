Música y conciertos

Carlos Rivera Anuncia Pausa en su Carrera por Motivos de Salud

El cantante mexicano tuvo que posponer sus fechas en Colombia, El Salvador y Guatemala por un problema médico

Carlos-Rivera-Pausa-Lesion-Cuerdas-Vocales-Pospone-ConciertosFoto: Cuartoscuro

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Por indicación médica, Carlos Rivera pospone su gira ¡Viva México! en Colombia, El Salvador y Guatemala. Las nuevas fechas serán en abril 2027. Más detalles aquí.

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