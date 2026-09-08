Música y conciertos

Estos Artistas Estarán en Veracruz por el Grito de Independencia 2026: Cartelera

Para celebrar la independencia de México, habrá presentaciones gratuitas en distintos municipios del estado

Nelson Kanzela en Veracruz en SeptiembreCartelera de artistas que se presentarán gratis en Veracruz. Foot: Nelson Kanzela

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No te pierdas el Grito de Independencia 2026 en Veracruz. Conciertos gratuitos con artistas destacados como Nelson Kanzela. Entérate de los horarios y lugares para disfrutar de esta gran fiesta.

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