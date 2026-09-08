Estos Artistas Estarán en Veracruz por el Grito de Independencia 2026: Cartelera

Ya fueron anunciados los artistas que se estarán presentando en distintos municipios del estado de Veracruz, para celebrar el grito de independencia 2026.

Algunas de las entidades veracruzanas que ya compartieron su cartelera de cantantes se encuentran el puerto de Veracruz, Xalapa y Córdoba.

A continuación, te compartimos la cartelera de los conciertos gratuitos que se llevarán a cabo el próximo martes 15 de septiembre 2025, así como los horarios de aparición.

En el puerto de Veracruz, la ceremonia del grito de independencia iniciará a las 22:50 horas en el Zócalo de la ciudad. A las 23:10 será el espectáculo pirotécnico y después, a las 23:20 se presentará Memo Garza.

En la ciudad de Xalapa, a las 20:30 horas se presentará Olivia Gorra acompañada de la banda sinfónica del estado, a las 21:30 Nelson Kanzela y posteriormente, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa del grito a las 23:00 horas.

El gran cierre será a las 23:40 horas con el Grupo Cañaveral. Todo esto tendrá lugar en la plaza Lerdo.

Mientras tanto en Córdoba, la ceremonia del grito de independencia iniciará a las 23:00 horas en la Explanada del Parque 21 de Mayo. Amenizará la noche La Sonora dinamita de Lucho Argaín.