Música y conciertos

La Firma Amenizará Grito de Independencia en Saltillo, Coahuila

El gobernador del estado informó sobre las actividades que se realizarán durante las fiestas patrias.

La Firma Amenizará Grito de Independencia en Saltillo, CoahuilaEl grupo musical La Firma ofrecerá un concierto después de la ceremonia del Grito de Independencia en Saltillo. Foto Instagram: La Firma

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La ciudad de Saltillo festejará el Grito de Independencia con la participación del grupo musical La Firma.

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