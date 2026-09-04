La Firma Amenizará Grito de Independencia en Saltillo, Coahuila

Mediante un video difundido por las redes sociales del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas informó que la ciudad de Saltillo se prepara para celebrar las fiestas patrias.

La Plaza de Armas será el escenario principal de los festejos, los cuales comenzarán alrededor de las 18:00 horas con una verbena popular. Posteriormente, se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia.

Después del acto protocolario, el grupo La Firma será el encargado de amenizar la noche con una presentación musical, por lo que se espera una gran asistencia al Centro Histórico en la capital de Coahuila.

Las actividades continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico-Militar, programado para iniciar a las 10:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza. En el recorrido participarán distintos contingentes de seguridad y otras instituciones, como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

Para quienes deseen acudir tanto a la ceremonia del Grito de Independencia como al desfile, se recomienda llegar con anticipación debido a la afluencia que se espera durante ambas actividades. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y a la información relacionada con posibles cierres y modificaciones viales que serán anunciados en los próximos días.