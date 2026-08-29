Alfredo Olivas se presentará en la Plaza Mayor de Torreón como parte de las actividades que se preparan para las actividades de los festejos patrios, con un concierto gratuito para la ciudadanía y como parte de la ceremonia del Grito de Independencia.

El evento busca reunir a familias y visitantes en uno de los principales espacios públicos de la ciudad. La presentación del cantante de música regional mexicana será uno de los principales atractivos de la noche.

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, confirmó el concierto de Alfredo Olivas durante una conferencia de prensa y señaló que en los próximos días se darán a conocer mayores detalles sobre la organización del evento y las acciones que se implementarán para garantizar la seguridad de los asistentes.

El mandatario municipal indicó que se establecerá un operativo especial para salvaguardar a las personas que acudan a la Plaza Mayor, por lo que participarán distintas corporaciones y áreas encargadas de la seguridad, vialidad y atención de emergencias.

El concierto gratuito de Alfredo Olivas en la Plaza Mayor de Torreón está programada para el 15 de septiembre a las 19:30 horas durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Las autoridades prevén que se registre una importante asistencia, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las indicaciones que se emitan en los próximos días.