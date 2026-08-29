Música y conciertos

Alfredo Olivas Ofrecerá Concierto Gratuito por Fiestas Patrias en Torreón

El cantante y compositor originario de Sonora se presentará en la Plaza Mayor.

Alfredo Olivas Ofrecerá Concierto Gratuito por el Grito de Independencia en TorreónAlfredo Olivas será el encargado de amenizar los festejos patrios en la Plaza Mayor de Torreón. Foto Instagram: Alfredo Olivas

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