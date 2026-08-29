Mueren Dos Personas en Piedras Negras; Investigan Posible Golpe de Calor

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila, tomaron conocimiento de dos personas fallecidas en distintos sectores de la ciudad de Piedras Negras y se investiga si ambos decesos pudieron estar relacionados con un posible golpe de calor.

En el primer caso, las autoridades acudieron a un domicilio ubicado en la calle Monte Albán, en la colonia Tierra y Esperanza, luego de que una persona solicitara apoyo al sistema de emergencias 911, al señalar que su vecina se encontraba tirada en el patio de su vivienda y no respondía. Al arribar los socorristas de Bomberos, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La mujer de la tercera edad fue identificada como María Espinoza, de 89 años de edad. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer las causas exactas del fallecimiento.

De manera simultánea, las autoridades recibieron el reporte de otra persona fallecida, esta vez localizada en plena vía pública, recostada sobre una banca de la plaza ubicada en la colonia San Joaquín.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, quienes confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales. El fallecido fue identificado como Aron Sánchez, de 62 años de edad, cuyo cuerpo también fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.

Luego de ambos reportes, la Fiscalía General de Justicia inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas de los fallecimientos.

Las autoridades buscan establecer mediante las necropsias si las muertes pudieron estar relacionadas con un golpe de calor, un infarto fulminante u otra condición médica, debido a que, de manera preliminar, ninguno de los dos cuerpos presentaba signos visibles de violencia.