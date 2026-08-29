Seguridad

Mueren Dos Personas en Piedras Negras; Investigan Posible Golpe de Calor

Se informó que los cuerpos de las víctimas no presentaban huellas de violencia.

Mueren Dos Personas en Piedras Negras; Investigan Posible Golpe de CalorElementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron el conocimientos de dos personas sin vida en distintas puntos de la ciudad. Foto: N+

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Hallan Dos Personas Muertas en Piedras Negras; Investigan Golpe de Calor