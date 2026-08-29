Policías Frustran Robo a Negocio Tras Intercambio de Disparos en Guadalajara

Una fuerte movilización de seguridad se registró en la colonia Talpita, en Guadalajara, Jalisco, luego de que policías frustraran el robo a un negocio tras un intercambio de disparos con presuntos ladrones.

Tras la confrontación, uno de los presuntos criminales, de aproximadamente 35 años, murió tras recibir al menos dos impactos en el abdomen, mientras una mujer fue detenida y otro posible implicado fue buscado en las azoteas de los domicilios cercanos.

En el negocio se encontraban una mujer y dos hombres, quienes presentaron golpes en el rostro y las manos. Personal médico les brindó atención en el sitio y señaló que las lesiones no eran de gravedad.

La zona permaneció acordonada durante varias horas para permitir las investigaciones correspondientes. Personal forense acudió posteriormente para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones de la Morgue Metropolitana.

En el sitio se hizo presente el Escuadrón Zeus de la Policía de Guadalajara al realizar un sobrevuelo como parte de la movilización.