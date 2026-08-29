Seguridad

Policías Frustran Robo a Negocio Tras Intercambio de Disparos en Guadalajara

El Escuadrón Zeus realizó un sobrevuelo como parte del operativo.

Frustran robo en GuadalajaraRobo fue frustrado en Guadalajara. Foto: N+
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