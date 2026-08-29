Programas sociales

Localizan Ballena Sin Vida Junto a Acantilado en Costa de El Sauzal, Ensenada

Pescadores reportaron que el ejemplar llevaba varios días flotando en el mar antes de llegar a la costa de Ensenada

Localizan Ballena Sin Vida Junto a Acantilado en Costa de El Sauzal, EnsenadaLocalizan Ballena Sin Vida Junto a Acantilado en Costa de El Sauzal, Ensenada | Foto: N+

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