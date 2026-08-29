Localizan Ballena Sin Vida Junto a Acantilado en Costa de El Sauzal, Ensenada

Una ballena fue localizada sin vida junto a un acantilado en la delegación El Sauzal, en Ensenada, luego de que pescadores reportaran durante varios días que el ejemplar permanecía flotando en el mar.

Al acudir al sitio, autoridades confirmaron que el cetáceo había llegado hasta la costa y se encontraba sin vida en una zona de difícil acceso, junto a los acantilados.

Debido a las condiciones del terreno, las maniobras para retirar al ejemplar no pueden realizarse de manera inmediata, por lo que las autoridades esperan que el oleaje lo desplace hacia un punto con mejores condiciones para facilitar su recuperación.

Una vez que el ejemplar se encuentre en una zona accesible, se podrán realizar las labores correspondientes para su retiro y disposición.

El hallazgo ocurre pocos días después de que otra ballena, de más de 10 metros de longitud, llegara sin vida a las costas de Tijuana, en las inmediaciones de la sección Costa de Oro.

En ese caso, el ejemplar fue observado mientras era desplazado lentamente por la corriente hasta la arena. En la misma zona también fue localizado un lobo marino sin vida, de acuerdo con los reportes recabados en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado la causa de muerte de la ballena localizada en El Sauzal ni si existe alguna relación entre ambos casos.

Información Patricia Lafarga

APG