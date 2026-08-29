Seguridad

Incendian Ring en CUM de Hermosillo; Suspenden Evento de Creadores de Contenido

El recinto se encontraba en preparación para un espectáculo de box que se llevaría a cabo este sábado en la capital de Sonora

Vista general del CUM de Hermosillo, en SonoraVista general del CUM de Hermosillo, en Sonora. Foto: Google Maps

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