Incendian Ring en CUM de Hermosillo; Suspenden Evento de Creadores de Contenido

Lo que pretendía ser un espectáculo de boxeo terminó con el ring incendiado y el evento cancelado, luego de que personas desconocidas le prendieran fuego a la estructura instalada en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

Los actos vandálicos se registraron la noche de este viernes, en las instalaciones donde se realizaría la función entre creadores de contenido, por lo que la Mesa Estatal de Seguridad informó que el evento quedó suspendido.

La autoridad señaló que, aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad que estaba obligado a proporcionar.

No se reportaron personas lesionadas, mientras que las autoridades ya realizan las acciones correspondientes para identificar y detener a los responsables de los daños.

La Mesa Estatal de Seguridad aclaró que los actos vandálicos estuvieron dirigidos contra la producción y organización del evento, y no contra los espacios públicos ni las personas usuarias del Centro.

Además, cualquier reclamo relacionado con la venta de boletos deberá dirigirse directamente al promotor, responsable de la organización del espectáculo.