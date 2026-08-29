Sujetos Incendian Camioneta en Tempoal, Veracruz; Lograron Huir del Lugar

Una intensa movilización se registró en la zona norte de la entidad veracruzana debido al reporte en el que se informaba acerca de un hecho de violencia en el que una unidad particular habría terminado con daños de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo pick-up fue consumida por el fuego en la comunidad de El Sauce, municipio de Tempoal, al norte de la entidad. Habitantes alertaron sobre el incendio de la unidad que se encontraba estacionada frente a las corraleras de un establo.

De manera preliminar, se dio a conocer que presuntamente al menos cuatro sujetos encapuchados habrían provocado intencionalmente el fuego en dicho vehículo y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Personal de Protección Civil arribó al lugar de los hechos y sofocó las llamas, evitando así que se propagaran. Derivado de estos hechos, se informó que no hubo personas lesionadas, mientras que elementos de Marina, Ejército y Policía Estatal tomaron conocimiento del caso.

Hasta este momento se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los presuntos responsables. Tampoco se ha dado a conocer de manera oficial la detención de personas relacionadas con este hecho de violencia ocurrido en la zona norte de la entidad veracruzana.