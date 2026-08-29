Seguridad

Sujetos Incendian Camioneta en Tempoal, Veracruz; Lograron Huir del Lugar

Habitantes de la comunidad de El Sauce reportaron a las autoridades un vehículo el llamas. Presuntamente, personas iniciaron el fuego de manera intencional.

Sujetos Incendian Camioneta en Tempoal, Veracruz; Lograron Huir del LugarAutoridades investigan el móvil del ataque. Foto: Archivo | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una camioneta fue quemada intencionalmente por sujetos encapuchados en Tempoal. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+