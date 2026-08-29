Detienen a Dos Sujetos a Bordo de un Vehículo con Reporte de Robo en Puebla

Luego de ser detenidos en Izúcar de Matamoros a bordo de un vehículo con reporte de robo, la Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Bernardo ‘N’ y Loui ‘N’, quienes estarán en prisión tres años, siete meses y 10 días; y cuatro años, tres meses y 10 días, respectivamente.

Dichas condenas se impusieron tras acreditar su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Reunidos los elementos de prueba necesarios, se llevó a cabo un procedimiento abreviado, en el que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo la sentencia condenatoria contra Bernardo 'N', la cual incluye el pago de una multa de 59 días, equivalente a seis mil 405 pesos.

Por lo que respecta a Loui 'N', quien pasará más de cuatro años en prisión, pagará también 80 días de multa, equivalente a ocho mil 685 pesos.

Obtiene #FGR sentencia condenatoria contra dos personas por portación de armas y posesión de cartuchos en #Puebla. https://t.co/6WpSeazGcL pic.twitter.com/dkOhQb3Lbc — Puebla (@FGR_Pue) August 29, 2026

Elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, detuvieron a Bernardo 'N' y Loui 'N' cuando circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al momento de la detención, las autoridades le aseguraron a Bernardo 'N' un arma de fuego abastecida con 13 cartuchos y a Loui 'N' un arma de fuego abastecida con 12 cartuchos, además de tres cartuchos más y un chaleco balístico.

Al no contar con licencia de portación o posesión del armamento, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad poblana.

Con información de N+

GMAZ