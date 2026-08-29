Seguridad

Detienen a Dos Sujetos a Bordo de un Vehículo con Reporte de Robo en Puebla

Bernardo 'N' y Loui 'N' fueron arrestados en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros, donde además se les aseguraron dos armas de fuego.

Sentenciados Bernardo N Loui N Vehículo Reporte Robo Izúcar de Matamoros PueblaDetienen a Dos Sujetos a Bordo de Vehículo Robado en Izúcar de Matamoros, Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Detenidos en Izúcar: Bernardo y Loui, sentenciados por robo y armas. Tres y cuatro años de prisión respectivamente. Descubre cómo la FGR logró estas condenas.

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