Manuel “N” es Vinculado por Asesinar a sus Padres y Lesionar a su Hermana en Monterrey

Un joven de 21 años fue vinculado a proceso y es investigado por el presunto asesinato de sus padres en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al joven se le imputan los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

Como medida cautelar, un juez determinó que deberá permanecer en prisión preventiva, por lo que será internado en un Centro de Reinserción Social de Nuevo León mientras continúa el proceso en su contra.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades podrán reunir y presentar mayores elementos relacionados con el caso.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 23 de agosto, en un domicilio de la calle Miguel Ciudadano Abasta, en la colonia Ferrocarrilera. Según las investigaciones, Manuel “N” habría participado en una riña familiar que comenzó con una discusión y gritos. Posteriormente, presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra sus padres.

Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Vázquez, de 58 años, y Juan Manuel Loredo, de 60 años, madre y padre del ahora imputado, respectivamente.