Seguridad

Manuel “N” es Vinculado por Asesinar a sus Padres y Lesionar a su Hermana en Monterrey

Al joven se le imputan los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

Manuel “N” enfrenta cinco delitosVinculan a Proceso a Manuel “N” por Cinco Delitos.Foto: FGNL

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Un joven de 21 años fue detenido y vinculado a proceso luego de ser señalado como presunto responsable de asesinar a sus padres y herir a su hermana durante una riña familiar en la colonia Ferrocarrilera.

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