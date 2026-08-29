Cambio climático

Tormenta Deja Sin Luz a Varias Colonias de Mexicali Tras Caída de Más de 40 Postes

La carretera Mexicali-Tijuana opera con un carril por sentido, mientras CFE trabaja para restablecer el servicio en distintas colonias.

Tormenta Deja Sin Luz a Varias Colonias de Mexicali Tras Caída de Más de 40 PostesTormenta Deja Sin Luz a Varias Colonias de Mexicali Tras Caída de Más de 40 Postes | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+