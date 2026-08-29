Tormenta Deja Sin Luz a Varias Colonias de Mexicali Tras Caída de Más de 40 Postes

La tormenta eléctrica registrada en Mexicali provocó afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la caída de más de 40 postes que obligó a realizar un cierre parcial de la carretera Mexicali-Tijuana, a la altura de la zona de Progreso.

Para mantener el tránsito vehicular, autoridades habilitaron un solo carril en ambos sentidos mientras se llevan a cabo las labores para retirar los postes y liberar la vialidad.

Además de los daños en este tramo carretero, se reportó la caída de árboles, letreros y anuncios espectaculares en diferentes puntos de Mexicali. Uno de estos anuncios colapsó sobre el techo de un taller ubicado junto a la carretera.

Personal de Protección Civil Estatal acudió a la zona para realizar una evaluación de las afectaciones y determinar las condiciones de seguridad.

Por su parte, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan en distintos sectores de la ciudad para restablecer el suministro de energía eléctrica.

Entre las colonias con reportes de falta de luz se encuentran Maestros Federales, Xochicalli, Palaco, Cóndor, Ex Ejido Coahuila, Luis Donaldo Colosio, Hidalgo, Islas Agrarias B, Alamitos y Hacienda de Orizaba.

A esta lista se suman la zona de Progreso y sectores cercanos al punto donde se registró la caída masiva de postes sobre la carretera Mexicali-Tijuana.

Las autoridades mantienen las labores de atención en las zonas afectadas y recomiendan a los automovilistas extremar precauciones, particularmente al circular por los tramos donde continúan los trabajos de retiro de estructuras y restablecimiento de servicios.

Información Miguel Galindo y David Mena

APG