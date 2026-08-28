Cambio climático

Suman 49 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Mexicali Concentra 47

Autoridades mantienen el Plan DN-III-E y refuerzan acciones preventivas ante temperaturas de hasta 50 grados

Advierten Ola de Calor con Temperaturas de Hasta 42°C en Baja California; ¿Cuándo Inicia?Suman 49 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Mexicali Concentra 47 Foto: N+

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