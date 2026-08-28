Suman 49 Muertes por Golpe de Calor en Baja California; Mexicali Concentra 47

El número de personas fallecidas por golpe de calor en Baja California aumentó a 49 durante la actual temporada de temperaturas extremas, de acuerdo con datos de autoridades estatales.

Mexicali concentra la mayor cantidad de casos, con 47 fallecimientos, mientras que San Felipe y Ensenada registran uno cada uno.

El incremento ocurre mientras las temperaturas en la entidad continúan acercándose a los 50 grados centígrados y permanece activa la alerta sanitaria por calor extremo.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen acciones preventivas con la participación del Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III-E, además de reforzar la atención en zonas donde se concentra población en situación de vulnerabilidad.

Dagoberto Valdés Juárez, secretario de Salud de Baja California, señaló que la coordinación entre las instituciones permite ampliar las acciones de prevención ante el riesgo que representan las altas temperaturas.

“Sabemos que el riesgo es latente y nos importan todos los grupos, pero nos importa más evitarlo y para eso ocupamos esta suma de esfuerzos”, indicó.

Además de los fallecimientos confirmados, las autoridades señalaron que existe un número de víctimas cuyos cuerpos aún no han sido reclamados por sus familiares.

César González Vaca, director del Servicio Médico Forense (Semefo) en Baja California, informó que alrededor de 30% de los cuerpos en los que se determinó el golpe de calor como causa de muerte no han sido reclamados. Algunos permanecen bajo resguardo y otros fueron trasladados al centro correspondiente debido al tiempo transcurrido.

El funcionario agregó que aproximadamente 50% de esos cuerpos dieron positivo a drogas de abuso, información que forma parte de los estudios realizados por la autoridad forense.

Mientras continúan las temperaturas extremas, la Secretaría de Salud mantiene los centros de hidratación, incluido el ubicado en la Plaza del Mariachi, en Mexicali, donde se brinda atención a personas que requieren resguardo y acceso a líquidos.

Néstor Saúl Hernández, subsecretario de Salud en Baja California, señaló que durante la última semana la sensación térmica superó los 44 grados y alcanzó hasta 50 grados centígrados.

Ante el pronóstico de temperaturas elevadas, las autoridades reiteraron la recomendación de evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y buscar espacios frescos o refrigerados durante las horas de mayor calor.

También pidieron prestar atención a síntomas como agotamiento, dolor de cabeza, mareos o malestar general y solicitar atención médica ante cualquier señal de afectación relacionada con las altas temperaturas.

Información Kitzia Gómez

APG