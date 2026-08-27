Cambio climático

Granizo, Principal Afectación al Campo en San Luis Potosí Durante 2026

Las granizadas se han convertido en la principal afectación para el campo potosino durante este año, con daños en cultivos de chile y jitomate, así como en invernaderos de la zona productora.

Granizadas Dejan Daños en Cultivos e Invernaderos de SLPGranizadas Dejan Daños en Cultivos e Invernaderos de SLP. Foto: N+

Destacado

Los mayores daños se registraron en la franja entre San Luis Potosí y Moctezuma, donde algunos invernaderos colapsaron. Productores trabajan en la recuperación de sus unidades tras las afectaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+