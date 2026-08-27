Granizo, Principal Afectación al Campo en San Luis Potosí Durante 2026

Las granizadas han provocado este año mayores afectaciones al campo potosino que la sequía, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

Los daños se concentran principalmente en la franja que va de la capital hacia Moctezuma, donde las precipitaciones con granizo afectaron cultivos de chile y jitomate, además de provocar daños en infraestructura de producción bajo invernadero.

El titular de la SEDARH, Jorge Luis Díaz Salinas, señaló que incluso algunos invernaderos resultaron colapsados debido a la intensidad de las granizadas.

Actualmente, los productores afectados trabajan en la recuperación de sus unidades y cultivos para retomar la producción.

La dependencia aclaró además que el cierre de un invernadero registrado en Rioverde no estuvo relacionado con las condiciones climatológicas, sino con factores económicos derivados de los costos para comercializar jitomate hacia Estados Unidos, particularmente por los aranceles.

La SEDARH mantiene seguimiento de las afectaciones ocasionadas por las condiciones climatológicas en las distintas zonas productoras de San Luis Potosí.