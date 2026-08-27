Dolly Parton Estaba Dispuesta a Probar Medicamentos Experimentales para Ayudar a Otros

La generosidad de Dolly Parton no tenía límites, y para muestra, su hermana, Stella Parton, reveló que la leyenda de la música country le había confesado que, de no tener esperanza de recuperación, permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales en ella con tal de que ese conocimiento pudiera ayudar a otros pacientes en el futuro.

Stella compartió un largo mensaje en redes sociales tras la muerte de Dolly, ocurrida el martes 25 de agosto a los 80 años.

En el texto, describió a su hermana como una de las personas más generosas, consideradas y amables que había conocido, y explicó que esa generosidad se mantuvo intacta hasta el final de su vida.

Según Stella, lo que el mundo veía de Dolly era exactamente quien ella era en realidad, al grado de que su hermana le había confiado recientemente su disposición a ceder su cuerpo a la ciencia médica en caso de no tener ya posibilidades de sanar.

La hermana de Dolly también aprovechó el mensaje para invitar a los fans a honrar el legado de la artista a través de la bondad, mostrar más amabilidad, apoyar a otros y compartir tiempo y recursos, tal como su hermana lo hizo hasta sus últimos días.

En su publicación, Stella recordó además una tradición familiar entre ambas, cada martes, antes del amanecer, se llamaban por teléfono para tomar café juntas, una costumbre que mantuvieron durante años desde que eran niñas.

La muerte de Dolly Parton se dio a conocer el martes por la tarde en las redes oficiales de la cantante, posteriormente se confirmó que había luchado contra el cáncer.

Desde entonces, admiradores de todo el mundo le han rendido homenajes, y han recordado su legado artístico y su historial filantrópico.