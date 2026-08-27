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Dolly Parton Estaba Dispuesta a Probar Medicamentos Experimentales para Ayudar a Otros

Stella Parton reveló que su hermana Dolly permitiría esto si no había esperanzas en su recuperación para contribuir con la ciencia del futuro

dolly-parton-medicamentos-experimentales-ayudar-otrosFoto: Getty Images

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Stella Parton revela que Dolly, sin esperanzas de recuperación, permitiría pruebas médicas para el bien futuro. Un acto más de su generosidad.

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