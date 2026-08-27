Miss Universo México 2026: Fátima Bosch Termina su Reinado; Esta es la Fecha y Hora de la Final

El final del reinado de Fátima Bosch como Miss Universo México se acerca a su fin.

La Gran Final de Miss Universo México 2026 se realizará el sábado 29 de agosto, luego de que la organización reprogramara el evento, que originalmente estaba previsto para el 22 de agosto en la Ciudad de México.

La sede también cambió, ahora la ceremonia se llevará a cabo en Los Cabos, Baja California Sur, específicamente en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas.

De acuerdo con la organización, la transmisión de la Gran Final iniciará a las 6:30 p.m., hora del centro de México.

Antes de la coronación, las 32 candidatas, una por cada entidad del país, atravesaron una semana de actividades decisivas:

El 26 de agosto fue el desfile de Traje Nacional, el 27 la competencia preliminar, con traje de baño y vestido de noche, además del After Party; el 28 tuvieron entrevista con el jurado, Travel Time Experience y White Dinner.

Y así se prepararon para la gran final y coronación de la nueva Miss Universo México, que será el sábado 29 de agosto.

La ganadora se convertirá en la embajadora oficial de México en Miss Universo 2026, certamen que se celebrará en noviembre en Puerto Rico, en su edición número 75.

Fátima Bosch, quien conquistó la corona nacional en 2025 y después el título internacional, el cuarto para México en la historia del certamen, subirá al escenario la noche del sábado para entregar su legado a la nueva reina.

El público también tiene voz en la definición de las finalistas. A través del sitio oficial de votación de Miss Universe México, los seguidores pueden elegir a su candidata favorita para que avance directo al Top 16, con un voto gratuito por usuario y paquetes de votos adicionales de pago.

Ellas son las candidatas:



Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Colima: María Zepeda

Coahuila: Glenda Makhlouf

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle