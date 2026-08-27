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Miss Universo México 2026: Fátima Bosch Termina su Reinado; Esta es la Fecha y Hora de la Final

El final del reinado de Fátima Bosch está por llegar. Conoce todos los detalles de la ceremonia que se celebra este fin de semana

Miss Universo México 2026: Fecha y Hora de la Gran FinalFoto: Reuters

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Fátima Bosch se despide como Miss Universo México. La final será en Los Cabos este 29 de agosto. Conoce a las 32 candidatas y vota por tu favorita para el Top 16. ¡No te lo pierdas!

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