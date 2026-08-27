Murió Peter Cullen a los 85 Años, Voz de Optimus Prime, en Transformers

El mundo del cine sigue de luto, pues se confirmó el fallecimiento de Peter Cullen, a los 85 años de edad, quien participó en la película Transformers y en Winnie Pooh.

De acuerdo con ABC News, que cita al agente del actor, Kevin Motley, la muerte ocurrió el miércoles 26 de agosto en Los Ángeles, California.

Hasta el momento no se tienen detalles sobre la causa de la muerte de Peter Cullen.

Por su parte, el medio TMZ compartió declaraciones de personas cercanas al actor: “Murió en paz, rodeado del amor de su familia y permanecerá en los corazones de sus numerosos amigos y de sus innumerables seguidores de todo el mundo”.

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El actor nació el 28 de julio de 1941 en Montreal, Canadá, y tenía tres hermanos.

Peter Cullen dio voz a Optimus Prime en la primera película de Transformers y también es recordado por su participación en Predator, en 1987.

En 1963 se gradúo de la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y luego trabajó en el Teatro Crest de Toronto, com parte de su equipo.

Sobre la voz de Optimus Prime, dijo que se inspiro en su hermano Larry, un veterano de los Marines a quien veía como su héroe, pues incluso estuvo en Vietnam: “Su tono de voz y su forma de comportarse como líder, su control, me tenían impresionado, y apliqué todo eso para darle vida a Optimus Prime”.

Otros personajes a los que prestó su voz fueron Eeyore (Igor), en Winnie Pooh, y a Mario, en la serie original animada de Donkey Kong, en la década de los años 80.

Apenas el pasado 26 de agosto se registró el fallecimiento de Tim Curry, quien dio vida al payaso Pennywise en la película It (Eso).

Por otra parte, el 25 de agosto se dio a conocer la muerte de Dolly Parton, ícono de la música Country, quien enfrentó una lucha contra el cáncer.