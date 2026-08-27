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Murió Peter Cullen a los 85 Años, Voz de Optimus Prime, en Transformers

El fallecimiento ocurrió el miércoles, de acuerdo con su agente, Kevin Motley

Peter Cullen dentro de cabina de tráiler personalizado como Optimus.Peter Cullen dentro de cabina de tráiler personalizado como Optimus. Foto: Facebook @petercullenoptimusprime

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Adiós a Peter Cullen, la voz detrás de Optimus Prime. Su talento dejó huella en Transformers y más. Conoce el legado de este actor.

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