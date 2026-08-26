Las Películas Más Icónicas de Tim Curry, Actor de ‘Eso’

El actor Tim Curry es recordado por su icónico papel como el payaso Pennywise en la adaptación de 1990 de It (Eso), de Stephen King; sin embargo, son muchos los éxitos que lo lanzaron a la fama.

Además de ser un icónico personaje en 'Eso', Curry tuvo otras destacadas apariciones en cine y televisión, interpretando papeles como el del Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show'; y como el señor Héctor, el conserje del hotel Plaza, en Mi Pobre Angelito Dos.

Nacido en Cheshire (Inglaterra), en 1946, comenzó su carrera en el West End de Londres antes de dar el gran salto a Hollywood en la década de los años sesenta.

Curry lidió con graves problemas de salud durante más de una década, esto después de sufrir un derrame cerebral masivo que limitó su movilidad y su habla.

Los primeros reportes señalan que el actor falleció anoche en su casa de Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Curry publicó el año pasado sus memorias, tituladas 'Vagabond', en las que repasa sus cinco décadas de carrera, así como sus inicios en el teatro hasta sus papeles más icónicos y en las que ofrece detalles del derrame cerebral que sufrió en 2012 y del que nunca llegó a recuperarse del todo, incluso el año pasado se presentó a un evento público en silla de ruedas.

A lo largo de su amplia carrera, Curry recibió tres nominaciones a los premios Tonny y en 1994 un Emmy, considerados los galardones más importantes de la industria.

Cabe destacar que apenas ayer se dio a conocer la muerte de Dolly Parton, la leyenda de la música country, a los 80 años, tras enfrentar una breve batalla contra el cáncer.

Con información de N+ y EFE