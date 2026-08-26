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Las Películas Más Icónicas de Tim Curry, Actor de ‘Eso’

El intérprete participó en grandes éxitos como el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show' y 'Mi Pobre Angelito Dos'

El actor Tim CurryEl actor Tim Curry murió a los 80 años. Foto: Reuters

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Recordamos a Tim Curry, quien brilló como Dr. Frank-N-Furter y el conserje del Plaza. Su legado en el cine y la televisión sigue vivo. Conoce más sobre su vida y obra.

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