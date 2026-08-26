Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: ¿Hasta Cuándo Seguirán las Altas Temperaturas?

Entérate del pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León

Amanecer en Nuevo LeónAmanecer soleado en Nuevo León. Foto: N+

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Monterrey amanece con 28˚C y se espera un día de 37˚C. La humedad del 30% hará sentir más calor.

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