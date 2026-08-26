Clima en Nuevo León: ¿Hasta Cuándo Seguirán las Altas Temperaturas?

Terminó la canícula pero las temperaturas altas no dan tregua en Monterrey. Esta mañana las temperaturas de la zona metropolitana van de los 26˚C, mientras que en el resto de la zona metropolitana los termómetros marcan entre 28˚C y 29˚C a las 8 de la mañana; sin duda, será nuevamente un día en extremo caluroso.
Para esta jornada se espera un día muy soleado y ligeramente seco por la tarde, por lo que la temperatura máxima puede alcanzar los 37˚c y la sensación cercana a los 38˚c con un 30% de humedad por la tarde, lo que hace que se igualen las temperaturas y sensación.
Hacia el final de la semana se espera una reducción de las temperaturas al orden de los 33˚C con la aparición de nubosidad y probabilidad de lluvias. Al momento, las probabilidades son de un 24% para sábado, domingo y lunes y 33% para el martes. Esto ayudaría a detener un poco el avance de las temperaturas que han sido muy calurosas en este periodo de canícula.
Los sistemas que provocan lluvias siguen muy activos sobre la Sierra Madre Occidental, península de Baja California, occidente, centro y sureste, con la presencia de canales de baja presión, centro de baja presión y la llegada por el sureste de la Onda Tropical número 32 de la temporada.
En el Pacífico prevalece la Tormenta Tropical “Iselle” a 1,500 Km alejado de las costas nacionales y 2 zonas de inestabilidad con potencial ciclónico bajo vigilancia. En el Atlántico, la zona de inestabilidad que se monitorea, bajó su potencial a un 60%.