Clima en Nuevo León: ¿Hasta Cuándo Seguirán las Altas Temperaturas?

Terminó la canícula pero las temperaturas altas no dan tregua en Monterrey. Esta mañana las temperaturas de la zona metropolitana van de los 26˚C, mientras que en el resto de la zona metropolitana los termómetros marcan entre 28˚C y 29˚C a las 8 de la mañana; sin duda, será nuevamente un día en extremo caluroso.

Para esta jornada se espera un día muy soleado y ligeramente seco por la tarde, por lo que la temperatura máxima puede alcanzar los 37˚c y la sensación cercana a los 38˚c con un 30% de humedad por la tarde, lo que hace que se igualen las temperaturas y sensación.

Hacia el final de la semana se espera una reducción de las temperaturas al orden de los 33˚C con la aparición de nubosidad y probabilidad de lluvias. Al momento, las probabilidades son de un 24% para sábado, domingo y lunes y 33% para el martes. Esto ayudaría a detener un poco el avance de las temperaturas que han sido muy calurosas en este periodo de canícula.

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Los sistemas que provocan lluvias siguen muy activos sobre la Sierra Madre Occidental, península de Baja California, occidente, centro y sureste, con la presencia de canales de baja presión, centro de baja presión y la llegada por el sureste de la Onda Tropical número 32 de la temporada.

En el Pacífico prevalece la Tormenta Tropical “Iselle” a 1,500 Km alejado de las costas nacionales y 2 zonas de inestabilidad con potencial ciclónico bajo vigilancia. En el Atlántico, la zona de inestabilidad que se monitorea, bajó su potencial a un 60%.

Con información de Mauro Morales | N+

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