Detienen a Tres Personas por Presuntos Robos; Aseguran Vehículo y Vivienda en Monterrey

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en varios robos cometidos en distintos puntos del sur de Monterrey, tras un operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey en la colonia Estrella.

Los hechos se registraron sobre la calle José Mariano Salas, entre Thermopilas y Napoleón Bonaparte, donde las autoridades localizaron y aseguraron un vehículo color blanco que presuntamente estaría relacionado con los delitos investigados.

Además de la unidad, los elementos policiacos mantuvieron bajo resguardo una vivienda color menta ubicada frente al automóvil, mientras se esperaba la intervención de personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para realizar el levantamiento y procesamiento de posibles evidencias.

De acuerdo con información de seguridad, el vehículo habría sido utilizado en varios robos registrados en la zona sur del municipio.

El sitio permaneció acordonado mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes. Posteriormente, se confirmó la detención de tres personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

La investigación continuará para establecer en cuántos robos estarían involucrados los detenidos y determinar su situación jurídica.