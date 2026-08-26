Seguridad

Detienen a Tres Personas por Presuntos Robos; Aseguran Vehículo y Vivienda en Monterrey

El operativo se realizó en la colonia Estrella, donde agentes localizaron una unidad que estaría relacionada con varios hechos delictivos.

Hombres son detenidos por roboHombres son detenidos por robo. Foto: N+

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Agentes municipales desplegaron un operativo en calles de la colonia Estrella tras detectar una unidad presuntamente vinculada con varios ilícitos.

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