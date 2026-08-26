Accidentes

Dos Menores son Rescatados en Playa Chachalacas tras No Poder Salir del Mar

En Veracruz dos jóvenes fueron auxiliados en el lugar tras ser arrastrados por el oleaje. Autoridades les brindaron atención médica.

Dos Menores son Rescatados en Playa Chachalacas tras No Poder Salir del MarLos jóvenes fueron auxiliados en el lugar. Foto: SEMAR

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Dos menores rescatados en Playa Chachalacas, Veracruz, tras ser arrastrados por el mar. Autoridades exhortan a seguir recomendaciones de seguridad.

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