Dos Menores son Rescatados en Playa Chachalacas tras No Poder Salir del Mar

En Playa Chachalacas, localizada en el municipio de Úrsulo Galván, se dio a conocer que se llevó a cabo el rescate de dos jóvenes menores de edad, quienes presentaban dificultades para salir del agua al ser arrastrados por el oleaje.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, ambos menores fueron puestos a salvo y uno de ellos recibió atención médica en el lugar, por lo que no fue necesario gestionar su traslado a un centro hospitalario.

La SEMAR también dio a conocer que en Playa Santa Ana se proporcionó atención médica a un bañista que presentó una lesión ocasionada por la presunta picadura de un animal que hasta el momento no ha sido identificado.

Elementos de sanidad llevaron a cabo la valoración y tratamiento correspondiente para el sujeto que presentó la lesión, retirándose posteriormente por sus propios medios, por lo cual tampoco se gestionó un traslado hospitalario.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a atender las recomendaciones del personal salvavidas y de las autoridades, respetar la señalización y condiciones del mar, así como mantener especial vigilancia sobre niñas, niños y adolescentes.